Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Meclis gündemine taşıması beklenen yeni "Hurda Teşviki" düzenlemesi, trafik sigortası altındaki yaşlı araç stokunu azaltmayı ve yerli üretimi canlandırmayı amaçlıyor. Tasarının yürürlüğe girmesi halinde, Togg T10X, Fiat Egea ve Toyota C-HR gibi yerli üretim modellerde önemli fiyat avantajları oluşması bekleniyor.

Hurda Teşviki Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak 2025?

Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmış bir karar olmamakla birlikte, yasa tasarısının TBMM gündemine gelmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor. Ekonomi yönetiminin sıkılaşma politikaları sürerken, tasarının kısa sürede onaylanacağı beklentisi var. Yasayla birlikte araç fiyatlarında %20 ile %25 arasında gerileme öngörülüyor.

Tasarının temel içeriği ve amaçları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kurumların üzerinde çalıştığı iddia edilen düzenleme, trafikteki 25 yaş ve üzeri araç stokunu eritmeyi, çevreyi korumayı ve vatandaşların daha güvenli, modern araçlara geçişini teşvik etmeyi hedefliyor. Taslağa göre hurdaya verilen araçlar karşılığında, sadece Türkiye'de üretilen sıfır araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti veya matrah indirimi sağlanması planlanıyor.

Hurda teşviki ile alınabilecek arabalar listesi 2025

Yeni düzenlemenin kapsamı itibarıyla teşvik sadece yerli üretim modelleri kapsayacak şekilde hazırlanıyor. Tasarıya göre şu modeller ön plana çıkıyor:

Togg: T10X (Türkiye'nin yerli otomobili teşvikin merkezinde yer alıyor)

Fiat: Egea Sedan, Egea Cross, Fiorino (Bursa fabrikası üretimi)

Renault: Clio, Megane Sedan (Bursa ve yerli montaj modeller)

Toyota: C-HR, Corolla (Sakarya fabrikası üretimi hibrit ve benzinli modeller)

Hyundai: i10, i20, Bayon (İzmit fabrikası üretimi)

Ford: Transit, Tourneo Custom, E-Transit (Kocaeli fabrikası üretimi ticari seri)

Volkswagen: Transporter (yerli üretim iş birlikleri kapsamındaki modeller)

Hurda teşvikinden kimler yararlanabilecek?

Taslakta iddia edilen başvuru şartları şu şekilde öne çıkıyor:

Yaş Sınırı: Hurdaya ayrılacak aracın 25 yaş ve üzerinde olması.

Mülkiyet Durumu: Hurdaya verilecek araç ile yeni alınacak aracın sahibinin aynı kişi olması.

Borç Durumu: Araç üzerinde haciz, rehin veya ödenmemiş vergi borcu bulunmaması.

Teslimat: Araçların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslanmış geri dönüşüm merkezlerine veya MKE hurdalıklarına teslim edilmesi koşulu aranması öngörülüyor.

Yürürlük ve beklentiler

Hurda teşviki yasasının TBMM Genel Kurulu'ndan henüz geçmediği bildiriliyor. Tasarının meclise gelmesinin ve onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak 2025 yılı sonuna ya da 2026 yılı ilk çeyreğine kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Uygulamaya geçilmesi halinde, ÖTV muafiyeti veya matrah indirimiyle sıfır araç fiyatlarında %20-25 arasında düşüş öngörülüyor.

Vatandaşlar ve sektör temsilcileri, kabine toplantıları ve meclis genel kurulundaki gelişmeleri takip ediyor; arama motorlarında “Hurda teşviki yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak 2025?” soruları artış gösteriyor.