İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 sabahı İstanbul'da hissedilen sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli'den gelecek resmi ilk veriler bekleniyor; vatandaşlar sokaklara çıktı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:34
İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

İstanbul'da 26 Aralık 2025 sabahı hissedilen sarsıntı

İstanbul, 26 Aralık 2025 sabahına bazı ilçelerde hissedilen bir sarsıntıyla uyandı. Özellikle Avrupa Yakası ve Boğaz hattında yoğun şekilde algılanan titreşimler, şehirde kısa süreli panik yarattı ve vatandaşlar güvenlik amacıyla binaları terk etti. Sosyal medyada "sallandık" etiketleriyle çok sayıda paylaşım yapılırken, şu an için herhangi bir yıkım veya olumsuz ihbar bildirilmemiştir.

AFAD ve Kandilli ilk verileri bekleniyor

Sarsıntının kaynağı ve büyüklüğü hakkındaki belirsizlik sürüyor. Kesin teknik veriler için gözler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin otomasyon sistemlerinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Bu kurumlar, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüyle ilgili bilgileri anlık olarak güncellemektedir.

Sismik hareketlilik ve olası kaynaklar

Uzmanların ve yetkililerin izlemesinde olan bölge, Türkiye'nin aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı yakınlarını kapsamaktadır. Sarsıntının yerel bir deprem mi yoksa Marmara Denizi açıklarında meydana gelen bir sarsıntının yansıması mı olduğu, AFAD ve Kandilli verileriyle netleşecektir.

Vatandaşlara uyarı ve takip önerisi

Yetkililer, teyitsiz bilgi ve ses kayıtlarına itibar edilmemesi, resmi kurumların "Son Depremler" sayfalarının takip edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesinin resmi duyuruları, en güvenilir ve güncel veriyi sağlayacaktır.

Canlı takip

Sismografların analizleri tamamlandıkça ilgili veriler her iki kurumun veri tabanlarına eklenecektir. İstanbul'da hissedilen son sarsıntının teknik detayları (büyüklük, derinlik, koordinatlar) AFAD ve Kandilli tarafından açıklandığında listelere yansıyacaktır.

