2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2025 Regaip Kandili ne zaman?

Milyonlarca Müslüman 'Kandil ne zaman, bugün mü' sorusunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 dini günler takvimini yayımladı ve Regaip Kandili tarihini kesinleştirdi.

Regaip Kandili tarihi

Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. İslam aleminin heyecanla beklediği üç aylar 21 Aralık itibarıyla başladı; Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip olarak kabul ediliyor. Bu gece değil; 25 Aralık Perşembe akşamı camiler dolup taşacak, eller duaya kalkacak.

Regaip Kandili'nin önemi

Recep ayının ilk Perşembe gecesi olan Regaip, 'rağbet edilen' ve 'bol sevaplı' anlamlarını taşır. Bu gece, Allah'ın rahmetinin müminlerin üzerine sağanak sağanak yağdığı bir zaman olarak bilinir ve tövbe ile manevi yenilenme fırsatı sunar.

Diyanet 2025 kandil günleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025-2026 dini günler takvimini güncelleyerek yılın geri kalanındaki önemli tarihleri açıkladı. Regaip Kandili'nin ardından diğer önemli tarihler şunlardır:

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Salı

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Kandil gecesinde yapılacak ibadetler

Bu mübarek gecede yapılması tavsiye edilen ibadetler arasında kaza namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak, tövbe ve istiğfar etmek ile ihtiyaç sahiplerini gözetmek yer alıyor.