16. Büyükelçiler Konferansı Sona Erdi: 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika'

16. Büyükelçiler Konferansı, 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla sona erdi; Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan’ın katılımıyla istişare toplantıları yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:20
Türkiye’nin barışa, bölgesel istikrara ve küresel refaha katkı sunma vizyonu doğrultusunda düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı, belirlenen tema çerçevesinde tamamlandı.

Toplantılar ve Katılımcılar

Konferansın son gününde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da programda yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan’ın katılımıyla Büyükelçilerle İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Kapanış ve Mesajlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanış oturumunda hitap etti ve konferansın ana teması doğrultusunda dış politika hedeflerine vurgu yaptı.

Konferans, Türkiye’nin dış politika önceliklerini tekrar teyit ederek, Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika vizyonunu güçlendirmeyi amaçlayan mesajlarla sona erdi.

