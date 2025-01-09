2025 Siber Güvenlik ve Ekonomi Gelişmeleri: Türkiye Yeni Yılda Hızla İlerliyor

Türkiye'de 2025 İçin Önemli Gelişmeler Bekleniyor

Siber Güvenlik Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamalarla birlikte, siber teknolojilerin milli dönüşüm süreçlerinde görev almaya hazırlanıyor. Kacır, "Başkanlık, siber güvenlikteki her türlü riski ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir sorumluluk üstlenecek. Özellikle endüstriyel ürünlerin siber güvenlik standartları ile ilgili olarak uluslararası standartları takip ederek yeni adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

2024'te Tüketici Yanıltıcı İndirimlerle Mücadele Edildi

Ticaret Bakanlığı, "sözde indirim" uygulamalarıyla ilgili 2024 yılında toplamda 41,4 milyon lira ceza keserek, tüketicilerin ekonomik mağduriyetlerinin önüne geçmeyi hedefledi. Tüketiciler, en çok elektronik ticaret alanındaki yanıltıcı indirim kampanyalarından mağdur olduklarını belirtti.

Hazine Kefaleti ile Kredi Tutarı 923,7 Milyar Lirayı Aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sağlanan kefalet tutarının 775,2 milyar lira olduğunu ve Hazine destekli kefalet sistemi aracılığıyla 2024 yılı sonuna kadar ticari kredilerin 882,1 milyar lirayı geçtiğini duyurdu.

Yapay Zeka ve Siber Güvenlikte 2025 Stratejileri

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği Başkanı Ömer Faruk Sorgun, 2025'in yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında yeni standartların belirleneceği bir yıl olacağını vurguladı. Türkiye, yerli ve milli siber güvenlik çözümlerine yatırımlarını artırmaya devam edecek.

Konut Piyasasında Artış Beklentisi

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, faiz indirimlerinin devam etmesinin konut satışlarını artıracağına inandığını belirterek, 2024'te konut satışlarının 1,4 milyon adedi aşacağını öngörüyor.

Bankacılık Sektörü için 2025 Umut Veriyor

KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, bankacılık sektörü için 2025'in daha iyi bir yıl olacağı öngörüsünde bulundu. Şahin, güçlü sermaye yapısıyla Türk bankacılık ve finans sektörünün değişime hızlı bir şekilde ayak uydurduğunu ifade etti.

Basın İlan Kurumundan Dijital Destek

Basın İlan Kurumu, "BİK Analitik" uygulaması ile internet medyasının trafiğini doğru ölçümleyerek sektöre önemli bir destek sağladı. Genel Müdür Cavit Erkılınç, bu uygulamanın Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Karadeniz'de Tarihi Bir Keşif

Düzce Üniversitesi akademisyenleri, Karadeniz'de buldukları bir batığın 1. Dünya Savaşı dönemine ait Osmanlı gemisi olduğunu değerlendiriyor. Doç. Dr. Ahmet Bilir, bu batığın hem arkeolojik hem de turizm açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Suriye'de Gönüllü Geri Dönüşler Devam Ediyor

Suriye'nin Yayladağı Sınır Kapısı'ndan gönüllü geri dönüşler sürerken, Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Lazkiyeli Suriyeliler ülkelerine dönme taleplerini dile getirdi.

BM, Esed Rejimi Dönemi Suçlarının Soruşturulmasına Hazır

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, Esed rejiminin dönemiyle ilgili suçların soruşturulmasında işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşında Fiber Optik Dron Kullanımı Öne Çıkıyor

Fiber optik dronlar, elektronik harp vasıtalarının hedefi olmadan düşman hatlarına girebiliyor. Bu dronlar, yüksek çözünürlüklü görüntü ile stratejik hedefleri tam isabetle vurma yeteneğine sahip.

Trabzonspor İç Sahada Başarı Arıyor

Trabzonspor, iç sahada bu sezon 12 maçı 6 galibiyet ve 4 beraberlikle tamamladı. Bordo-mavililer, dış sahada ise 1 galibiyet aldı.

Hatayspor, Zor Bir Süreçten Geçiyor

Hatayspor, ligde 18. sırada bulunuyor ve Rizespor maçında 3 puan hedefliyor. Sportif Direktör Yılmaz Bal, takımı yeni yönetime galibiyetle teslim etmek istediklerini ifade etti.