Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı ilanını Resmi Gazete'de yayımladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 3 bin yeni sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlan, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ve başvuru süreci başladı.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Başvurular 15 Aralık - 26 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar başvurularını şahsen veya posta yoluyla yapamayacak; başvurular sadece dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Adaylar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı adresine (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) giriş yapacak ve işlemlerini e-Devlet şifresi ile tamamlayacak. Açılan ekranda "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Alım İlanı" seçilerek ilgili pozisyonlara ait belgeler yüklenmeli.

KPSS, Kontenjan ve Başvuru Şartları

Kadro dağılımı ve KPSS taban puanları, Kariyer Kapısı üzerindeki kılavuzda detaylandırıldı. Adayların mezuniyet durumlarına göre uygun pozisyonları seçmeleri ve beyan ettikleri belgelerin doğruluğundan emin olmaları gerekiyor; yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak.

Bakan Göktaş'tan Açıklama ve Doğum İzni Düzenlemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, alımı duyururken "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdeyi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ayrıca çalışan ebeveynleri ilgilendiren yasal düzenlemeler hakkında bilgi vererek doğum izni süresine ilişkin çalışmalardan söz etti: "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta parti grubumuzla da istişarelerde bulunduk. Meclis'in çalışma takvimine bağlı olarak, düzenlemenin 2026 yılının ilk aylarında hayata geçmesini ümit ediyoruz."

Başvuru yapacak adayların başvuru süresini kaçırmamaları, kılavuzu incelemeleri ve beyan ettikleri belgelerin doğruluğunu teyit etmeleri önem taşıyor.