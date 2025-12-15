DOLAR
Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ileri evre kolon kanseri ve buna bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 36 yaşında vefat etti.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ileri evre kolon kanseri ve buna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 36 yaşındaki Durbay, Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürdüğü 14 günlük tedavi sürecine yenik düştü.

Hastalık ve tedavi süreci

Genç başkanın asıl hastalığı kolon kanseri olarak bildirildi. Hastalığın metastaz yapması sonucunda durum ağırlaştı. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Saka tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kanser tedavisi sırasında gelişen komplikasyonlar ve hastalığın son evreye girmesi vücut direncini tamamen düşürdü. Özellikle 1 Aralık tarihinden itibaren kan değerlerinde yaşanan kritik düşüşler ve beslenme yetersizliği, klinik tablonun kötüleşmesinde belirleyici oldu.

Tıbbi rapor ve ölüm nedeni

Hastane kaynakları, Durbay'ın yaklaşık 14 günlük yatışının 13 gününü yoğun bakımda geçirdiğini belirtirken, tıbbi ekibin müdahalesine rağmen durumun "geri dönüşsüz" bir evreye ulaştığını aktardı. Başhekimlik açıklamasına göre; Başkan Durbay'ın kalbi sabah saat 07.00 civarında durdu. Yaklaşık bir saat süren kesintisiz kalp masajı ve tıbbi müdahaleye rağmen kalp fonksiyonları geri döndürülemedi. Ölümün temel sebebi olarak metastatik kolon kanserinin tetiklediği multi organ yetmezliği kayıtlara geçti.

Kamuoyunun tepkisi ve başkanın yaşamı

Durbay'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm siyasi camiayı ve Manisa halkını yasa boğdu. Göreve geldiği günden bu yana enerjisiyle dikkat çeken Durbay, 1988 yılında Manisa'da doğmuş ve henüz 36 yaşında hayata veda etmişti. Türkiye'nin ve Manisa'nın en genç kadın belediye başkanlarından biri olarak tanınan Durbay, sağlık sürecini kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşmıştı.

