100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Bakan Vedat Işıkhan, 100 bin KİT, TYP ve belediye işçisini kapsayacak kadro düzenlemesinin Meclis gündeminde olduğunu açıkladı; ilave tediye 17 Aralık 2025'te yatacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kamuda çalışıp henüz kadro hakkına erişemeyen yaklaşık 100 bin KİT, belediye şirket işçisi ve TYP'li personel için düzenlemenin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. Bakan Vedat Işıkhan sürecin devam ettiğini belirterek, düzenlemenin Meclis'e gelecek yeni torba yasaya taşınacağını ifade etti.

Kadro düzenlemesinin son durumu

Ankara kulislerinde yoğun mesai sürerken, özellikle Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bünyesindeki asıl işi yapan personelin kadroya geçirilmesine yönelik teknik çalışmaların belli bir olgunluğa ulaştığı bildirildi. Daha önce yapılan reformlarla yaklaşık 900 bine yakın taşeron işçi kadroya alınmış, ancak kapsam dışında kalanlar sendikaların gündeminde kalmaya devam etmişti.

Sendika temsilcileri, 3600 ek gösterge ve EYT gibi düzenlemelerin tamamlandığını hatırlatarak, sıranın artık "amasız ve şartsız" taşeron işçilere gelmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak yetkililer, bütçe disiplini ve yasal takvim gerekçesiyle sürecin 2025 sonuna yayıldığını belirtiyor.

Kimler kapsama alınacak?

Çalışmanın yasalaşması halinde statü değişikliğiyle kamu işçisi haklarına kavuşması beklenen gruplar arasında KİT işçileri, belediye şirket işçileri, çağrı merkezi çalışanları ve HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) personelleri yer alıyor.

İlave tediye ödemeleri ve tarih

Kamuda çalışan işçilere yılda 52 günlük ücret tutarında ödenen ikramiye (ilave tediye) ödemelerinde takvim işleyecek. 2025 yılının ikinci yarısına ait tediye ödemelerinin 17 Aralık 2025 tarihinde çalışanın hesaplarına yatırılması planlanıyor.

Hesaplama brüt ücret üzerinden yapılıyor. Örneğin, brüt maaşı 30 bin TL bandında olan bir kamu işçisi, bu yıl toplamda yaklaşık 52 bin TL tutarında ikramiye hakkı elde etmiş olacak.

