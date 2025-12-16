Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

DOLAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Adli Tıp raporları açıklandı. Şevkiye Dilara Yıldız'ın kan ve saç analizleri sonucu uyuşturucu testi pozitif bulundu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 00:03
Şevkiye Dilara Yıldız: Adli Tıp Raporu ve Test Sonucu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada adı geçen Şevkiye Dilara Yıldız, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarla yeniden gündeme geldi. Dosyada adı geçen bazı medya mensupları ve spikerlerle birlikte Yıldız hakkında yapılan biyolojik incelemeler sonuçlandı.

Adli Tıp İncelemesi ve Test Sonuçları

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kan ve saç analizleri tamamlandı. Raporda; dosyada şüpheli olarak yer alan Ela Rumeysa Cebeci, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz, Ebru Gülan, Buse Öztay ve özellikle kimliği merak konusu olan Şevkiye Dilara Yıldız'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Mesleği Ne?

Dosyada adı geçen diğer medya mensuplarına kıyasla kamuoyu tarafından daha az tanınan bir isim olan Şevkiye Dilara Yıldız hakkında yetkili kurumlardan paylaşılan bilgiler sınırlı. Resmi kaynaklara göre Yıldız, soruşturmanın "şüpheliler" listesinde yer alıyor; medyada aktif bir çalışma yürüttüğü veya tutuklu sanıklarla kişisel yakınlığı nedeniyle dosyada bulunduğu henüz netleşmedi.

Medeni Durum: Evli mi?

Soruşturmanın "fuhuşa yer temini" ve "uyuşturucu madde kullanımı" iddialarını da içermesi nedeniyle şüphelilerin özel hayatları mercek altına alındı. Ancak Şevkiye Dilara Yıldız'ın medeni durumu ve aile yaşantısına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Operasyonun Geçmişi

Operasyon, İstanbul merkezli başlatıldı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında "örgüt kurmak ve yönetmek", "uyuşturucu kullanımına yer sağlamak" ve "çevresindeki kadınları sektörel menfaat karşılığı cinsel ilişkiye yönlendirmek" iddialarıyla işlemler yürütüldü. Ersoy'un tutuklanmasının ardından TMSF, Ersoy'un Habertürk TV'deki üst düzey görevine son verildiğini duyurdu. Operasyon çerçevesinde ekranların tanınan isimleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gibi isimler de gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Soruşturma ve Adli Tıp raporlarına ilişkin resmi açıklamalar geldikçe bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

