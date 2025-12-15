2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

2026 Yılbaşı Tatili 4 Güne Çıkıyor

Yeni yıla sayılı günler kala tatilciler için beklenen fırsat ortaya çıktı. 1 Ocak'ın Perşembe gününe denk gelmesiyle, Cuma izin alabilen çalışanlar için yılbaşı tatili 4 güne çıkıyor. Takvim avantajı, turizm sektöründe hareketlilik yaratmaya başladı.

Yılbaşı Tatili Nasıl 4 Gün Olur

Vatandaşlar Cuma günü için izin alarak hafta sonunu tatille birleştiriyor ve böylece 3 gece 4 günlük bir tatil planı mümkün hale geliyor. Yapılan hesaplamalarda 1 milyona yakın kişinin yola çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca sektör verileri, TÜRSAB verileri ve analizlere göre bu yılbaşında 750 bin kişilik büyük bir turizm hareketi yaşanabileceğine işaret ediyor. Tahminler kapsamında yaklaşık 170 bin kişinin yeni yılı yurt dışında karşılayacağı, geri kalan büyük çoğunluğun ise yurt içinde termal, kayak ve kültür rotalarını tercih edeceği belirtiliyor.

Yılbaşı Turları ve Güncel Fiyatlar

Son dakika tatilciler için fiyat skalası acenteler tarafından paylaşıldı. Yurt içi tek gece konaklamalı turlar kişi başı 3.600 TL'den başlarken, otelin yıldızı ve gala programlarının varlığı fiyatları yükseltiyor. Otobüslü yurt dışı turları 7.500 TL bandından, uçaklı paketler ise başlangıç olarak 15.000 TL seviyelerinde seyretmekte.

Kar Tatili ve Termal Otellerde Son Durum

Yurt dışına çıkmak istemeyenler için tercih edilen adresler değişmedi. Kar garantili tatil arayanlar Uludağ, Erciyes, Palandöken ve Sarıkamış gibi merkezlere yöneliyor. Doğa ve sakinlik arayanlar ise Kapadokya, Karadeniz yaylaları veya büyük şehirlere yakın kaçış noktaları olan Sapanca, Abant, Şile ve Ağva gibi bölgeleri tercih ediyor. Termal oteller ve SPA merkezleri de kış aylarında yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor.