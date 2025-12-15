DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

1 Ocak'ın Perşembe'ye gelmesiyle Cuma izniyle yılbaşı tatili 4 güne çıkıyor. TÜRSAB ve sektör tahminleri geniş bir turizm hareketliliği öngörüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:48
2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

2026 Yılbaşı Tatili 4 Güne Çıkıyor

Yeni yıla sayılı günler kala tatilciler için beklenen fırsat ortaya çıktı. 1 Ocak'ın Perşembe gününe denk gelmesiyle, Cuma izin alabilen çalışanlar için yılbaşı tatili 4 güne çıkıyor. Takvim avantajı, turizm sektöründe hareketlilik yaratmaya başladı.

Yılbaşı Tatili Nasıl 4 Gün Olur

Vatandaşlar Cuma günü için izin alarak hafta sonunu tatille birleştiriyor ve böylece 3 gece 4 günlük bir tatil planı mümkün hale geliyor. Yapılan hesaplamalarda 1 milyona yakın kişinin yola çıkacağı tahmin ediliyor. Ayrıca sektör verileri, TÜRSAB verileri ve analizlere göre bu yılbaşında 750 bin kişilik büyük bir turizm hareketi yaşanabileceğine işaret ediyor. Tahminler kapsamında yaklaşık 170 bin kişinin yeni yılı yurt dışında karşılayacağı, geri kalan büyük çoğunluğun ise yurt içinde termal, kayak ve kültür rotalarını tercih edeceği belirtiliyor.

Yılbaşı Turları ve Güncel Fiyatlar

Son dakika tatilciler için fiyat skalası acenteler tarafından paylaşıldı. Yurt içi tek gece konaklamalı turlar kişi başı 3.600 TL'den başlarken, otelin yıldızı ve gala programlarının varlığı fiyatları yükseltiyor. Otobüslü yurt dışı turları 7.500 TL bandından, uçaklı paketler ise başlangıç olarak 15.000 TL seviyelerinde seyretmekte.

Kar Tatili ve Termal Otellerde Son Durum

Yurt dışına çıkmak istemeyenler için tercih edilen adresler değişmedi. Kar garantili tatil arayanlar Uludağ, Erciyes, Palandöken ve Sarıkamış gibi merkezlere yöneliyor. Doğa ve sakinlik arayanlar ise Kapadokya, Karadeniz yaylaları veya büyük şehirlere yakın kaçış noktaları olan Sapanca, Abant, Şile ve Ağva gibi bölgeleri tercih ediyor. Termal oteller ve SPA merkezleri de kış aylarında yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor
2
2025 Üç Aylar Başladı: Regaib Kandili ve Recep Tarihleri (Diyanet)
3
Sivas'ın Zara İlçesinde 'Saya Gezmesi' Geleneği 60 Yıl Sonra Yeniden Canlandırıldı
4
Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!
5
Tencere tava hepsi indirimde! BİM 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu
6
İstanbulkart ile yolculuk yapanlar dikkat! Başvurana parası geri verilecek
7
Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar yarı yarıya düşüyor! Ne arıyorsanız yarı fiyatına Tarım Kredi Market raflarında

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi