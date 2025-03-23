2025'te Turizm Geliri 65 Milyar Dolar Hedefleniyor

Turizmde Bu Yıl 65 Milyar Dolar Gelir Hedefleniyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin turizm sektörünün ülke ekonomisi açısından vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti. Bağlıkaya, "2025'te rekorlar kırmaya devam edeceğiz" dedi.

Bağlıkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık turistler deniz, kum, güneş üçlüsüyle yetinmiyor. Gastronomi, kültür, inanç ve sağlık turizmi gibi farklı alanlarda da deneyimler yaşamak istiyorlar."

Konut Alımında İlgi Merkezi Dışındaki Bölgelere Yöneliyor

Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, konut alımında şehir merkezlerinden uzak, daha doğal ve sakin alanlara olan ilginin arttığını ifade etti. İdikat, "Daha huzurlu yerleşim yerleri alıcılar için ilgi çekici hale geldi" şeklinde konuştu.

Son yıllarda yaşanan büyük depremler ve teknolojik gelişmelerin alıcıların tercihini etkilediğini de vurguladı.

Nevruz: Türk Halklarının Binlerce Yıllık Geleneği

Kazakistan'da Nevruz Bayramı üzerine konuşan Bozok Tarihi-Kültürel Müzesi Etnografı ve Tarihçi Kajımurat Tölegenulı, bayramın milli kimliği pekiştirme işlevine vurgu yaptı. Tölegenulı, "Yazı ve kışı farklı yerlerde geçiren at üstündeki göçebe halk için Nevruz'un gelişi, uzun ve sert bir kış mevsimi sonrası uzaktaki akrabalarla kavuşma bayramıydı" dedi.

Tölegenulı, Sovyetler döneminde, Nevruz'un kutlanmasının yasaklandığını, bunun sebebinin ise "fazla masrafı" ve "dini yaygınlaşmayı" önlemek olduğunu belirtti.

TBMM'de Bu Hafta Neler Olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeleri görüşmeye başlayacak. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda milletvekillerini bilgilendirecek.

(Kemal Karadağ/TBMM)