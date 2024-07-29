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3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması Başlıyor

Türkiye İlahiyatlılar Derneği tarafından düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışması için başvurular 31 Temmuz'a kadar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:47
3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması Başlıyor

3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması Başlıyor

Türkiye İlahiyatlılar Derneği (TÜİD) tarafından organize edilen "3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması" için başvurular devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 31 Temmuz tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Yarışmanın Detayları

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan kitap okuma yarışması, lise ve yetişkin olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirilecek. Katılımcıların, "Nübüvvet'in Işığında Peygamberimin İzinde" adlı eseri okuyarak, çevrim içi platformda hazırlanan sınav sorularına yanıt vermeleri gerekecek.

Başvuru Süreci

Şu ana kadar 30 binden fazla genç başvuruda bulundu. Yarışmaya katılmak için son iki gün kaldı. Başvurular, ilahiyatyildizlariodulleri.com adresinden çevrim içi olarak yapılabiliyor.

Yarışma Kitabı ve Sınav Tarihi

Yarışma kitabı, belirtilen web sitesinden e-kitap formatında ücretsiz olarak okunabilir. Aynı zamanda matbu olarak da temin edilebiliyor. Yarışmanın sınavı, 10 Ağustos'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Çoktan seçmeli test formatındaki sınav toplamda 80 sorudan oluşacak ve katılımcılara 60 dakika süre verilecektir.

Ödüller ve Kazananlar

Her katılımcının yalnızca bir kez sınava girebileceği yarışmada, her iki kategoride dereceye girenler çeşitli ödüller kazanacak. Lise kategorisinde birinciye telefon, ikinciye tablet, üçüncüye elektrikli skuter, dördüncüye bluetooth kulaklık ve beşinciye akıllı saat verilecektir. Yetişkin kategorisinde ise birinci, ikinci ve üçüncü olanlara umre ziyareti, dördüncüye tablet ve beşinciye elektrikli skuter ödülleri verilecektir. Ayrıca, 81 il birincisine de kitap seti hediye edilecektir.

Ödül Töreni

Yarışmanın ilk ödüllerini daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etmiştir. Gençlerin dini bilgi ve kültürel birikimlerini artırmayı hedefleyen bu yarışma, önemli bir fırsat sunmaktadır.

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