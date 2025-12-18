DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 0%
ALTIN
5.941,03 0,32%
BITCOIN
3.733.306,52 -1,5%

Adana'da Etiket Denetimleri: 3 milyon 845 bin lira Cezai İşlem

Adana'da etiket mevzuatı denetimlerinde yaklaşık 1.210.000 ürün incelendi; 3 milyon 845 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:21
Adana'da Etiket Denetimleri: 3 milyon 845 bin lira Cezai İşlem

Adana'da etiket mevzuatı denetimleri: 3 milyon 845 bin lira cezai işlem

Denetim ve bulgular

Adana il genelinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen etiket mevzuatı denetimlerinde, kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapıldı ve mevzuata aykırı tespitler için tutanak tutuldu. Denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının uyumu, etiketlerin mevzuata uygunluğu ve fiyat değişim tarihleri kontrol edildi.

Yıl içerisinde yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılıklar nedeniyle toplam 3 milyon 845 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Yetkili açıklamaları

İl Ticaret Müdür Vekili Büşra Bütün Gürışık, denetimlere ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Tüketicilerin mal ve hizmet aldığı her sektörü denetledik ve denetlemeye devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 210 bin ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda, yaklaşık 3 milyon 845 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı. Söz konusu idari para cezaları, fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında kesildi. İşletmelerde fiyat etiketinin bulunmaması ya da fiyat etiketinin yönetmeliğe uygun olmaması nedeniyle yapılan tespitler sonucunda cezalar veriliyor."

Gürışık ayrıca, "Son dönemde vatandaşların sıklıkla şikâyet ettiği fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik denetimlerimiz de aralıksız sürüyor. 2025 yılı içerisinde tutulan tutanaklar bakanlığa gönderiliyor. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanıyor" dedi.

Vatandaş görüşü ve şikâyet kanalları

Vatandaş Gonca Çiftçi denetimler hakkında, "Denetlenmesi çok güzel. Böylelikle halkın da daha rahat alışveriş yapmasının önünü açılıyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, fahiş fiyat ve etiket ihlallerine yönelik şikâyetlerin Alo 175 Tüketici Hattı ve Haksız Fiyat Artışı Bildirim Sistemi üzerinden yapılabileceğini belirtti.

ADANA İL TİCARET MÜDÜR VEKİLİ BÜŞRA BÜTÜN GÜRIŞIK, KENT GENELİNDEKİ İŞLETMELERDE FAHİŞ FİYAT VE...

ADANA İL TİCARET MÜDÜR VEKİLİ BÜŞRA BÜTÜN GÜRIŞIK, KENT GENELİNDEKİ İŞLETMELERDE FAHİŞ FİYAT VE ETİKET FİYATI DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEYEREK, "TÜKETİCİLERİN MAL VE HİZMET ALDIĞI HER SEKTÖRÜ DENETLEDİK VE DENETLEMEYE DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.

ADANA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İŞLETMELERDE ETİKET MEVZUAT UYGUNLUĞU VE FAHİŞ FİYAT...

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
2
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
3
Pozantı'da Otoyolda Peugeot Alev Topuna Döndü
4
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret
5
Şırnak'ta Deneyap Çalıştayı: Gençleri Teknolojiye Hazırlama
6
Brüksel’de traktörlü protesto: Avrupalı çiftçiler Mercosur ve tarım politikalarını hedef aldı
7
Hayrabolu'nun 43 Yıllık Tescili: Çerkezmüsellim Pabuç Köftesi

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar