Adana'da Etiket Denetimleri: 3 milyon 845 bin lira Cezai İşlem

Adana'da etiket mevzuatı denetimleri: 3 milyon 845 bin lira cezai işlem

Denetim ve bulgular

Adana il genelinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen etiket mevzuatı denetimlerinde, kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapıldı ve mevzuata aykırı tespitler için tutanak tutuldu. Denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının uyumu, etiketlerin mevzuata uygunluğu ve fiyat değişim tarihleri kontrol edildi.

Yıl içerisinde yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılıklar nedeniyle toplam 3 milyon 845 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Yetkili açıklamaları

İl Ticaret Müdür Vekili Büşra Bütün Gürışık, denetimlere ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Tüketicilerin mal ve hizmet aldığı her sektörü denetledik ve denetlemeye devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 210 bin ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda, yaklaşık 3 milyon 845 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı. Söz konusu idari para cezaları, fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında kesildi. İşletmelerde fiyat etiketinin bulunmaması ya da fiyat etiketinin yönetmeliğe uygun olmaması nedeniyle yapılan tespitler sonucunda cezalar veriliyor."

Gürışık ayrıca, "Son dönemde vatandaşların sıklıkla şikâyet ettiği fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik denetimlerimiz de aralıksız sürüyor. 2025 yılı içerisinde tutulan tutanaklar bakanlığa gönderiliyor. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanıyor" dedi.

Vatandaş görüşü ve şikâyet kanalları

Vatandaş Gonca Çiftçi denetimler hakkında, "Denetlenmesi çok güzel. Böylelikle halkın da daha rahat alışveriş yapmasının önünü açılıyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, fahiş fiyat ve etiket ihlallerine yönelik şikâyetlerin Alo 175 Tüketici Hattı ve Haksız Fiyat Artışı Bildirim Sistemi üzerinden yapılabileceğini belirtti.

