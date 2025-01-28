Adana'da PTT Çalışanına 10,5 Yıl Hapis Cezası

Adana'da bir PTT şubesinde görevli olan B.T., zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Dava süreci, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Duruşmaya katılan tutuklu sanık B.T. ile tarafların avukatları, olayın ayrıntılarını dinleme fırsatı buldu. Cumhuriyet savcısı, Yüreğir Merkez PTT Müdürü R.A'nın şube kasalarını kontrol ederken 807 bin 674 lira miktarındaki paranın diğer şubelere teslim edilmediğini tespit ettiğini belirtti. R.A'nın, durumu değerlendirmek amacıyla sanığa ulaşmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı vurgulandı.

... B.T.'nin 785 bin 560 lirayı hesabına aktardığı ve bu miktarın 400 bin lirasını kuruma geri ödediği kaydedildi. Savcının, sanığın zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ettiği duruşmada, B.T. olay tarihinde Akıncılar PTT Şubesi’nde gişe memuru olarak görev yaptığını; borçları sebebiyle alacaklıların kendisini sürekli aradığını öne sürdü.

Sanık, mütalaayı kabul etmeyerek tahliye ve beraat talep etti. Ancak PTT'nin avukatı, sanık aleyhinde şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti, B.T.'yi zimmet suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

B.T.'nin 24 Temmuz 2024 tarihinde, zimmetine para geçirmek suçlamasıyla tutuklanmasının ardından savcılıkça hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilmişti.