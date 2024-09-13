Adıyaman'da Badem Üretiminde Beklenen Artış

Mustafa Alkayış, Adıyaman'daki badem üretiminde büyük bir artış beklediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:41
Adıyaman'da Badem Üretiminde Beklenen Artış

Adıyaman'daki Badem Üretimi Artacak

Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında badem üretimindeki artışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl Adıyaman'ın badem üretiminde büyük bir yükseliş beklediklerini dile getiren Alkayış, "Adıyaman, yıllık 20 ila 25 bin tonluk kapasiteyle Türkiye'de bademin en çok üretildiği şehir konumunda," ifadelerini kullandı.

Geçen Yıl Yaşanan Olumsuz Durum

Geçen yıl hava koşullarından dolayı badem üretiminde sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Alkayış, "Bu yıl rekoltede çok büyük bir artış bekliyoruz," dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi Fiyatları

Tarım Kredi Kooperatifi'nin badem için kilogram başına belirlediği fiyatın 75 ile 98 Türk lirası arasında değiştiğini ifade eden Alkayış, "Üreticilerimiz son derece memnun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yapacağımız çalışmalarla Adıyaman'daki badem üretimini daha da ileriye taşıyacağız," şeklinde konuştu.

İstihdam ve Ekonomik Gelişme

Alkayış, "Ürettiğimiz kadar istihdamın arttığını ve işsizliğin azaldığını göreceğiz. Ayrıca, marka ürünlerimizle Adıyaman'ı dünyada da söz sahibi yapma hedefindeyiz," değerlendirmesinde bulundu.

Depremin Etkileri ve Konut Dağıtımı

Alkayış, ayrıca Adıyaman'ın 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen iller arasında olduğunu aktararak, AFAD tarafından gerçekleştirilen kura töreninde 6 bin 541 konutun hak sahiplerine verildiğini belirtti.

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