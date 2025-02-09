AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Hamsi Festivali'nde

Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Hamsi Festivali'ne Katıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen Hamsi Festivali'ne katıldı. Özdemir, 7 Şubat Cuma günü göreve seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Sultanbeyli ilçesine gerçekleştirdi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalde konuşma yapan Özdemir, toplumun birlik ve beraberliğine vesile olan organizasyonu hayata geçiren Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaşa teşekkür etti. Özdemir, Anadolu'nun özeti olan bu ilçenin, yurdun farklı bölgelerinden gelen insanları barındırdığını belirtti.

Özdemir, "Sultanbeyli, 1989'dan bu yana her daim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duran kıymetli bir ilçe" diyerek ilçenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Başkan Tombaş'ın yaptıklarından bahsederek, ilçeye en güzel hizmetlerin gelmesi için destek sunacaklarını ifade etti.

Özdemir, festivale katılan tüm vatandaşlara şükranlarını iletirken, çocuklardan gençlere, kadınlardan büyüklere ve yaşlılara kadar herkese hitap etti.

Sultanbeyli Hamsi Festivali Detayları

Sultanbeyli Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Hamsi Festivali, ilçenin Kent Meydanı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, 1,5 ton hamsi ikram edilirken, 10 bin kişiye ekmek arası balık dağıtıldı.

Festivalde, kemençe, horon ve tulum eşliğinde konserler verildi, halk oyunları gösterisi sunuldu. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediyesince Kent Meydanı'nda düzenlenen Hamsi Festivali'ne katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediyesince Kent Meydanı'nda düzenlenen Hamsi Festivali'ne katıldı.