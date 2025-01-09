Almanya'da 56 Parti, Genel Seçimlere Katılmak İçin Başvuruda Bulundu

Almanya'da Genel Seçimlere Katılacak Siyasi Partiler Belli Oluyor

Almanya'da yaklaşan 23 Şubat tarihli erken genel seçimlerine katılmak için 56 parti ve siyasi oluşum başvuruda bulundu. Bu partiler arasında, Türkler öncülüğünde kurulan Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA) Partisi de dikkat çeken isimlerden biri.

Seçim Kurulu Açıklaması

Federal Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand, yaptığı yazılı açıklamada, partilerin genel seçimlere katılabilmek için 7 Ocak tarihine kadar Seçim Kuruluna müracaat ettiğini belirtti. Bu tarihe kadar başvuran 56 partinin hangi seçimlere katılabileceği ise 13-14 Ocak tarihlerindeki toplantıda netleşecek.

İlginç Parti İsimleri ve Yenilikler

Başvurular arasında dikkat çeken ilginç partiler de bulunuyor. Döner Partisi (Temel kaynakların ekonomik olarak yeniden düzenlenmesi için Alman Partisi), V-Parti (Değişim, Vejetaryenler ve Veganlar Partisi) ve Gartenpartei (Bahçe Partisi) gibi yenilikçi isimlerle öne çıkıyor.

Temsil Gereklilikleri

Federal Mecliste veya eyalet meclislerinde son yapılan seçimlerden bu yana kesintisiz olarak en az 5 milletvekili ile temsil edilen partiler ise bu başvurular arasında yer almıyor. Bu partiler, doğrudan 20 Ocak tarihine kadar yerel seçim kurullarına başvuruda bulunabilecek. Seçimlere katılma durumları ile ilgili kararlar ise 24 Ocak’ta verilecek.