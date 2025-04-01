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Almanya, Steinmeier'in 'Karabağ' Paylaşımı Nedeniyle Azerbaycan'dan Özür Diledi

Almanya, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sosyal medya paylaşımında yaşanan yanlışlık nedeniyle Azerbaycan'dan özür diledi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:34
Almanya, Steinmeier'in 'Karabağ' Paylaşımı Nedeniyle Azerbaycan'dan Özür Diledi

Almanya, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in sosyal medya hesabında yaptığı Karabağ paylaşımı nedeniyle Azerbaycan'dan özür diledi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Dörte Dinger, Steinmeier'in Ermenistan ziyareti öncesinde Instagram'da yaptığı paylaşımında, sözde Ermeni yönetiminin bayrağını kullandığı için Azerbaycan'a özür borçlu olduklarını belirtti.

Dinger, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e gönderdiği mektupta, söz konusu paylaşımın kısa bir süreliğine paylaşıldığını, hatanın fark edilmesinin ardından hemen silindiğini ifade etti. Dinger, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Bu yazı, teknik bir hata nedeniyle yayınlanmış olup, Almanya'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin bilinen tutumuyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Böyle bir hatanın yapılmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Paylaşımımın Azerbaycan'daki bazı kişilerde yarattığı yanlış izlenimden dolayı içtenlikle özür dilerim."

Dinger, Steinmeier'in Azerbaycan'a yapacağı ziyaretin Azerbaycan-Almanya ortaklığını güçlendirmeyi ve bölgede devam eden barış sürecini desteklemeyi amaçladığını vurguladı.

Steinmeier'in Ermenistan ziyareti öncesinde Instagram'daki bu paylaşım nedeniyle Almanya'nın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve Almanya'dan resmi bir özür talep edilmişti. Dikkatleri üzerine çeken bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler açısından önem taşıyor.

Ermenistan'ı ziyaret eden Steinmeier, daha sonra Azerbaycan'da temaslarda bulunacak.

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