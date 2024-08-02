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Amasya'daki Burmalı Minare Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Amasya'da restorasyonu tamamlanan Burmalı Minare Camisi, düzenlenen özel bir törenle tekrar ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 19:46
Amasya'daki Burmalı Minare Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Amasya'daki Burmalı Minare Camisi Törensel Olarak İbadete Açıldı

Amasya'da, uzun bir restorasyon sürecinin ardından tarihi Burmalı Minare Camisi yeniden ibadete açıldı. Camii, 1242 yılında 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vezirleri Ferruh Bey ve Hazinedar Yusuf Bey tarafından inşa edilmiştir.

Restorasyon Çalışmaları

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyonda, birçok önemli işlem gerçekleştirildi. Camiyi korumak için üst yapı kurşun levhalarla kaplandı, çürüyen ahşap kapı ve pencereler aslına uygun şekilde revize edildi. Ek olarak, cephe temizliği granül püskürtme yöntemiyle yapıldı ve çini kaplı yüzeylerin eksik kısımları tamamlandı.

Amasya Valisi'nden Açıklamalar

Açılış sırasında konuşma yapan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Burmalı Minare Camisi’nin çok değerli bir eser olduğunu belirtti. Doruk, "Camiler, sosyal yaşamın temel aktörleri ve geçmişten günümüze köprü görevi gören mübarek mekanlardır. Bu yapılar, hem mahallelerimizin hem de milletimizin kalbinde özel bir yer tutuyor," şeklinde ifade etti.

Vali Doruk, tarihi camilerin manevi atmosferine dikkat çekerek, "Bu mabetlerin gelecek nesillere aktarılması büyük bir sorumluluktur. Tarih köprüleri olarak hizmet eden bu yapılar, geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmaktadır," dedi.

Açılışta Kimler Vardı?

Açılış etkinliğine AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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