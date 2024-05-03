Ankara'da geçirdiği trafik kazasında Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu yaşamını kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 7 Mart'ta Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde seyreden hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını kaybetti.



Bu üzücü olay, trafik kazalarının yarattığı acıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Benzer şekilde, İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan ve Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada da bir kişi hayatını kaybetmişti. Trafik güvenliği konusundaki önlemlerin artırılması ve sürücülerin daha dikkatli olması gerekliliği bir kez daha vurgulandı.