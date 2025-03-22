Ankara'da Önemli Ulaşım Duyurusu: Otobüs ve Metro Durakları Kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarının hizmete kapandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:22
Ankara'da Önemli Ulaşım Duyurusu: Otobüs ve Metro Durakları Kapatıldı

Başkent’te Ulaşımda Değişiklik

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da bazı metro ve otobüs duraklarının kapatıldığını açıkladı. Yapılan duyuruda, bu kararın Ankara Valiliği tarafından alındığı belirtildi.

Durakların Kapatılma Zamanı

Açıklamaya göre, saat 19.00 itibarıyla ODTÜ ve Söğütözü metro durakları yolculara kapatıldı. Bu saatten itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler, yolcu indirip bindirmeyecek. Ayrıca, ODTÜ kampüsü içinde otobüs ring seferi hizmeti de yapılmayacak.

Dikkatli Olun!

Yolcuların bu değişikliklerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım yollarını değerlendirmesi önerilmektedir.

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