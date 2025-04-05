Ankara için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Yapıldı

Ankara için Meteorolojiden Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı ifade edildi.

Yağışların Özellikleri ve Riskler

Akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilen yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Valilikten Uyarı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.