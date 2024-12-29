Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Denizde Ceset Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan bir genci arama çalışmaları sırasında, ekipler tarafından başka bir erkeğe ait ceset bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün bazı sosyal medya hesaplarında "Bir kişinin cansız bedeni bulundu" şeklindeki paylaşımların dikkat çektiği belirtildi. Deniz polisi unsurları ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı tarafından yürütülen arama çalışmaları, 25 Aralık'ta falezlerden denize düşen ve kayıplara karışan Engin Şeker için sürmekte.

Detaylı Arama Çalışmaları Sürecek

Açıklamada, "Engin Şeker'in bulunması için devam eden koordineli arama çalışmaları esnasında, bugün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi açıklarında deniz üzerinde erkek bir şahsa ait ceset bulunmuş, yapılan incelemeler neticesinde cesedin 1970 doğumlu K.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kayıp Engin Şeker'in arama çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama çalışmaları sırasında ekiplerce başka bir erkeğe ait ceset bulunduğu bildirildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama çalışmaları sırasında ekiplerce başka bir erkeğe ait ceset bulunduğu bildirildi.