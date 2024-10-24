Arap Birliği'nden TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Arap Birliği, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Arap Birliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, TUSAŞ'a yönelik bu saldırıda hayatını kaybedenler için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a başsağlığı ve dayanışma mesajı iletti.

İnsani ve Dini Değerlere Aykırı

Ebu Gayt, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının her türlü insani ve dini değerlere karşı olduğunu vurgulayarak, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca, Arap Birliği’nin teröre karşı kararlılıkla duracağını ve kaynağı ne olursa olsun her türlü terörü kınayacağını belirtti.