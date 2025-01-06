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Arnavutluk, 2030'a Kadar Elektrikli Araç Kullanımını Artırmayı Amaçlıyor

Arnavutluk, 2030'a kadar elektrikli araç kullanımını artırmak ve yakıtlı araçları sınırlamak için yeni bir plan geliştirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:30
Arnavutluk, 2030'a Kadar Elektrikli Araç Kullanımını Artırmayı Amaçlıyor

Arnavutluk Elektrikli Araç Devrimine Hazırlanıyor

Arnavutluk, 2030 yılına kadar elektrikli araçların kullanımını artırmayı hedefliyor. Hükümet, bu hedefe ulaşmak için 2020-2030 Ulusal Enerji ve İklim Planını kamuoyunun istişaresine sundu. Plan, ülkede elektrikli araç sayısını artırarak, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji ve iklim politikalarına uyum sağlamayı amaçlıyor.

Elektrikli Araç Hedefleri

Arnavutluk Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması beklenen bu plan çerçevesinde, 2030 yılı itibarıyla ülkedeki tüm araçların %10'unun elektrikli olması hedefleniyor. Ayrıca, 2025 yılına kadar yakıtlı araçların kullanımını sınırlamak ve bu araçların haftanın belirli günlerinde trafiğe çıkarılması öneriliyor.

Planın Kapsamı ve Ekonomik Faydalar

İstişare aşamasında olan 2020-2030 Ulusal Enerji ve İklim Planı, karbondan arındırma, enerji verimliliği, enerji güvenliği, iç enerji piyasası ve araştırma gibi çeşitli alanları da kapsıyor. Bu planın uygulanması, yalnızca sera gazı emisyonlarını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda farklı sektörlerde önemli ekonomik faydalar sağlamayı da hedefliyor.

Arnavutluk’un bu stratejisi, hem çevresel sürdürülebilirliği artırmayı hem de ülke ekonomisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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