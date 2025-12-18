DOLAR
Artvin'de Kaçak ve Usulsüz Avcılık Denetimleri Sürüyor

Artvin'de İl Jandarma Komutanlığı ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri il genelinde kaçak avcılık denetimleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:18
İl genelinde koordineli av koruma ve kontrol çalışması

Artvin’de yaban hayatının korunması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında il genelinde av koruma ve kontrol denetimleri gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri ile koordinasyon içinde yürütülen denetimlerde, avcılık faaliyetlerinin hukuka uygunluğu titizlikle kontrol edildi.

Denetimler sırasında yaban hayvanlarının yaşam alanlarının korunmasına yönelik gerekli önlemler alındı ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı sıkı takip yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, kaçak ve usulsüz avcılığa karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı ve vatandaşları yaban hayatını koruma konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Mevzuata aykırı avcılık faaliyetleriyle karşılaşılması halinde ilgili birimlere ihbarda bulunulması istendi.

