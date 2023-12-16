Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı için geri sayım başladı: Gözler 18 Aralık'a çevrildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon yeni yılda verilecek asgari ücret zammını belirlemek adına tekrar masaya oturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıda tarafların rakamlarla somut beklentilerini dile getirmeleri bekleniyor. Ayrıca, yeni asgari ücret rakamlarının 31 Aralık tarihinde netlik kazanacağı öngörülüyor.







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin kamuoyunun merakla beklediği o tarihe ilişkin şu açıklamalarda bulundu. Işıkhan açıklamalarında 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret miktarının 'sosyal diyalog ve istişare yoluyla' ekonomiyi büyüteceğinin öngörüldüğünü belirtti. Ayrıca belirlenecek miktarın çalışanların enflasyona ezilmeyecek ve istihdamı koruyacak etkide olmasına dikkat edileceğini ifade etti. Bu doğrultuda masadan en makul noktada buluşulacak miktara karar verileceğini vurguladı.





Komisyon toplantısına adım adım yaklaşılırken Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, ise gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda şu ifadeleri kullandı:



"Bakan bey özellikle sosyal diyalog vurgusu yaptı. Orada yapılacak çalışmanın tarafların memnuniyetiyle sonuçlanması noktasında bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ifade etti. İlk toplantıda öne çıkan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafının 4 üyesinin farklı iş kollarında asgari ücretle çalışan işçiler olması öne çıkan en önemli farklılıktı."

Toplantıda beklentilerin dile getirileceği olasılığının yüksek olduğunu ifade eden Zengin, masada TÜİK'in geçinme endekslerinin de yer alacağının altını çizdi. Bu endekslere göre 4 kişilik ailenin açlık sınırının da masada yer alacak veriler arasına dahil edileceğini belirtti.





Güncel asgari ücret fiyatının bir işçi için aylık brüt miktarı 13 bin 414 lira 50 kuruşa denk geliyor. Bu rakamlar net olarak 11 bin 402 lira 32 kuruşa karşılık geliyor.

Öte yandan asgari ücretin işverene maliyeti ise aylık brüt 15 bin 762 lira 4 kuruş olurken aylık net rakamların 13 bin 414 lira 50 kuruşu çalışan maaşı kalan 2 bin 79 lira 25 kuruşu ise sosyal güvenlik primi oluyor.