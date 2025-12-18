DOLAR
Aslanapa'da 15 Yıldır Hırsızlık Yok: Başkan Kulik'ten Açıklama

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Belediye Başkanı Necati Kulik, yaklaşık 15 yıldır hırsızlık vakası yaşanmadığını ve ilçenin güvenli olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:27
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinin Belediye Başkanı Necati Kulik, ilçede asayiş açısından olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek Aslanapa'nın güvenli ve huzurlu bir ilçe olduğunu vurguladı.

Başkan Kulik, ilçede suç olaylarının neredeyse hiç yaşanmadığını ifade ederek: "İlçemizde kötü bir şekilde işlenen herhangi bir suç bulunmuyor. Vatandaşlarımız son derece duyarlı. Herkes malını, aracını güvenle dışarıda bırakabiliyor. İnşaat malzemeleri, marketler, bakkallar rahatlıkla açıkta durabiliyor. Kimse kimsenin malına göz dikmiyor" dedi.

Kulik, Aslanapa'nın bu yönüyle anılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek: "İnsanlarımız birbirlerinin malına ve canına saygılı. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Asayişin Temeli: Birbirine Saygı

Herhangi bir siyasi ya da emniyetle ilgili olumsuz olayın yaşanmadığını söyleyen Başkan Kulik, bu huzur ortamının temelinde insanların birbirine duyduğu saygının yattığını söyledi. Kulik, "Yaklaşık iki-üç yıldır buradayım. Daha önce de ilçeyi iyi tanıyordum. Köylerimizde ya da ilçe merkezimizde bugüne kadar büyük bir olay yaşanmadı" diye konuştu.

İlçe Nüfusu ve Yapısı

Başkan Kulik, Aslanapa'nın köyleriyle birlikte toplam nüfusunun yaklaşık 8 bin 700 olduğunu, ilçe merkezinin ise yaklaşık 2 bin olduğunu belirtti. Ocak ayından itibaren mahalle sayısının dörtten beşe çıkacağını aktaran Kulik, ilçede şu anda 30 köy bulunduğunu ifade etti.

Aslanapa'da hırsızlık olaylarının yok denecek kadar az olduğunun altını çizen Başkan Kulik, "Yaklaşık 15 yıldır böyle bir olaya ne şahit oldum ne de duydum. Güvenlik birimleri daha net bilir ama ilçemizde huzur ortamı hamdolsun devam ediyor" dedi.

