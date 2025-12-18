DOLAR
Avcılar D-100'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Sürücü Kaçtı

Avcılar D-100'de Şükrübey-Bakırköy istikametinde saat 05.00'te iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, bir sürücü olay yerinden kaçtı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:27
Avcılar D-100 Karayolu Şükrübey-Bakırköy istikametinde iki aracın karıştığı kaza, sabahın erken saatlerinde trafiği felç etti. Olayda iki kişi yaralanırken, sürücülerden biri olay yerinden kaçtı.

Olayın Detayları

Kaza, saat 05.00'te meydana geldi. Yaralananlar Berkan Çiçek (25) ve İdris Şık (27) olarak tespit edildi. Kazaya karışan sürücülerden biri olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve Hastane Sevkleri

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan biri Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne kaldırıldı.

