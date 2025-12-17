DOLAR
Bakan Yerlikaya: FETÖ Operasyonlarında 160 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son 2 haftada FETÖ operasyonlarında 160 şüpheli yakalandı; 90 tutuklandı, 52 adli kontrol. Operasyonlar çok sayıda ilde sürdü.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 07:57
Yerlikaya sosyal medya paylaşımında bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin bütünlüğüne ve Türk milletinin huzuruna kastedenlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti: "FETÖ’YE yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 160 şüpheli yakalandı".

Yerlikaya'nın açıklamasının devamı şöyle: "FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ’nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren, 160 şüpheli polislerimiz tarafından yakaladı. 90’ı tutuklandı. 52’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor."

Öne çıkan veriler: 160 şüpheli yakalandı; 90 kişi tutuklandı; 52 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinasyonunda; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yürütüldü.

Operasyonun yapıldığı iller: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor.

