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Balıkesir'de Hafriyat Kamyonu Çukura Düştü: Olayın Detayları

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafriyat kamyonu, patlayan boru hattının oluşturduğu çukura düştü ve vinçle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:30
Balıkesir'de Hafriyat Kamyonu Çukura Düştü: Olayın Detayları

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir hafriyat kamyonunun kara yolunda meydana gelen kaza, dikkatleri üzerine çekti. İ.Ö. yönetimindeki 26 VF 908 plakalı kamyon, Çıkrıkçı Mahallesi Ülkü Yolu'nda ilerlerken, panel boru hattının patlaması sonucunda oluşan çukura girdi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, kısa sürede bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri sevk edildi. Ağır hasara uğrayan hafriyat kamyonu, olay yerine gelen vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Bu arada, güvenlik önlemleri kapsamında ekipler, yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Edremit Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu boru hattı daha önce Edremit Çayı'na bağlantı için kullanıldı ve yaklaşık 1 hafta önce BASKİ yetkilileri tarafından yön değişikliği yapıldı. Bu durum sonucunda yolun çökmesi kaçınılmaz oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, isale boru hattının patlaması sonucu oluşan çukura düşen hafriyat...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, isale boru hattının patlaması sonucu oluşan çukura düşen hafriyat kamyonu vinçle çıkarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, isale boru hattının patlaması sonucu oluşan çukura düşen hafriyat...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, isale boru hattının patlaması sonucu oluşan çukura düşen hafriyat kamyonu vinçle çıkarıldı.

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