Başkan Büyükkılıç’tan Kayserispor’a Destek: 1 Yılda 90 Saat Ücretsiz Tramvay

Dr. Memduh Büyükkılıç talimatıyla Kayserispor’un iç saha maçlarında 18 karşılaşmada toplam 90 saat tramvay ücretsiz hizmeti sağlandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:51
Talimatıyla uygulanan ücretsiz ulaşım, taraftarların stadyuma erişimini kolaylaştırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç talimatıyla, Kayserispor’un iç saha maçlarında tramvaylar taraftarlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Uygulama, şehrin Süper Lig temsilcisine verilen desteğin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Uygulama kapsamında RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmalarda tramvaylar, maçtan 2,5 saat önce ve 2,5 saat sonra olmak üzere toplam 5 saat boyunca ücretsiz hizmet sunuyor. Bu düzenleme, taraftarların hem ekonomik hem de rahat biçimde stadyuma ulaşmasını sağlıyor.

2025 yılı içinde, bu sezon ve geçtiğimiz sezonu kapsayan dönemde Kayserispor’un kendi sahasında oynadığı 18 karşılaşmada toplam 90 saat ücretsiz tramvay hizmeti verildi. Hizmeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. sağladı.

Belediyenin sunduğu ücretsiz ulaşım uygulaması, şehirde spor coşkusunun artmasına ve tribün desteğinin güçlenmesine katkı sağladı. Başkan Büyükkılıç’ın "taraftar odaklı belediyecilik" anlayışı, Zecorner Kayserispor camiası tarafından da takdirle karşılanıyor.

Başkan Büyükkılıç, şehrin takımına desteği sürdürerek birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeye devam ediyor; ücretsiz tramvay hizmeti, yerel yöneticilerin kulübe sahiplenmesine örnek teşkil ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

