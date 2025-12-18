Başkan Büyükkılıç’tan Kayserispor’a Destek: 1 Yılda 90 Saat Ücretsiz Tramvay

Talimatıyla uygulanan ücretsiz ulaşım, taraftarların stadyuma erişimini kolaylaştırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç talimatıyla, Kayserispor’un iç saha maçlarında tramvaylar taraftarlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Uygulama, şehrin Süper Lig temsilcisine verilen desteğin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Uygulama kapsamında RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmalarda tramvaylar, maçtan 2,5 saat önce ve 2,5 saat sonra olmak üzere toplam 5 saat boyunca ücretsiz hizmet sunuyor. Bu düzenleme, taraftarların hem ekonomik hem de rahat biçimde stadyuma ulaşmasını sağlıyor.

2025 yılı içinde, bu sezon ve geçtiğimiz sezonu kapsayan dönemde Kayserispor’un kendi sahasında oynadığı 18 karşılaşmada toplam 90 saat ücretsiz tramvay hizmeti verildi. Hizmeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. sağladı.

Belediyenin sunduğu ücretsiz ulaşım uygulaması, şehirde spor coşkusunun artmasına ve tribün desteğinin güçlenmesine katkı sağladı. Başkan Büyükkılıç’ın "taraftar odaklı belediyecilik" anlayışı, Zecorner Kayserispor camiası tarafından da takdirle karşılanıyor.

Başkan Büyükkılıç, şehrin takımına desteği sürdürerek birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeye devam ediyor; ücretsiz tramvay hizmeti, yerel yöneticilerin kulübe sahiplenmesine örnek teşkil ediyor.

