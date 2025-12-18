Ankara'da Trafikte Kalan Ambulansa Motokurye Yol Açtı
Kask kamerasına yansıyan yardım anları
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi'nde, akşam saatlerinde trafikte ilerlemekte zorlanan bir ambulansa motokuryenin yardım ederek yol açtığı anlar kaydedildi.
Olay, motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoğun trafik nedeniyle ambulansın ilerleyemediği, motokuryenin bölgedeki trafik polisi aracının yanına giderek ambulansın geçişi için trafiği yönlendirmek istediğini ilettiği görülüyor.
Polis ekiplerinden aldığı onayın ardından motokurye motosikletiyle ambulansın önüne geçip seyir halindeki sürücüleri uyararak yolu açtı. Bu müdahale sayesinde ambulansın ilerlemesi sağlandı.
Görüntü kaynağı: MF-
