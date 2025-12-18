DOLAR
Ankara'da Trafikte Kalan Ambulansa Motokurye Yol Açtı

Yenimahalle Bağdat Caddesi'nde akşam saatlerinde trafikte kalan ambulansa motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerle yol açıldı; polis onayı sonrası motokurye sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:26
Kask kamerasına yansıyan yardım anları

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi'nde, akşam saatlerinde trafikte ilerlemekte zorlanan bir ambulansa motokuryenin yardım ederek yol açtığı anlar kaydedildi.

Olay, motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoğun trafik nedeniyle ambulansın ilerleyemediği, motokuryenin bölgedeki trafik polisi aracının yanına giderek ambulansın geçişi için trafiği yönlendirmek istediğini ilettiği görülüyor.

Polis ekiplerinden aldığı onayın ardından motokurye motosikletiyle ambulansın önüne geçip seyir halindeki sürücüleri uyararak yolu açtı. Bu müdahale sayesinde ambulansın ilerlemesi sağlandı.

