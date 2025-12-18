Bayburt'ta Kurt Sürüleri Köylere İndi — Adabaşı, Kavacık, Konursu

Köy çevresinde görülen görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Bayburt’un Adabaşı, Kavacık ve Konursu köylerinde, kurt sürülerinin yerleşim yerlerine indiği anlar kaydedildi. Havaların soğumasıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtların sürü halinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Adabaşı köyünde tek bir kurdun, Kavacık köyünde 5 kurttan oluşan bir sürünün, Konursu köyünde ise 3 kurdun köy çevresinde dolaştığı görülüyor.

Kurtlar, bir süre köy çevresinde dolaştıktan sonra dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Sürü halinde yaşayan kurtlar, güçlü koku alma ve işitme yeteneklerine sahip yırtıcı hayvanlar olarak biliniyor.

Doğal yaşam alanlarında geyik, yaban domuzu ve küçük memelilerle beslenen kurtlar, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandıklarında yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor.

İnsanlardan genellikle kaçınsa da, açlık ve zorlu doğa şartları nedeniyle kurtların zaman zaman saldırgan davranışlar sergileyebildiği belirtiliyor.

