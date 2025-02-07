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Belçika'da Hükümet Kuruluşu İçin 30 Saatlik Tartışmalar Devam Ediyor

Belçika'da hükümetin güven oyu için 30 saat süren tartışmalar sürüyor. Bart De Wever, güven oyu almak için meclisi bekliyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 00:25
Belçika'da Hükümet Kuruluşu İçin 30 Saatlik Tartışmalar Devam Ediyor

Belçika Meclisi, yeni hükümetin kurulması için tartışmalarını sürdürmeye devam ediyor ve bu durum 30 saati aşmış durumda. Ülkedeki yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmeleri sonucunda, sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) lideri Bart De Wever başbakanlık görevi için güven oyu bekliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, güven oyu öncesi De Wever'in sunduğu hükümet programına ilişkin tartışmalar 5 Şubat tarihinde, yerel saatle 10.00'da başlamış ve hala sürmektedir. Her bir partinin hükümet programı hakkında 180 dakika konuşma hakkı bulunması, güven oylamasının planlandığı 16.30'da gecikmesine neden olmuştur.

Tartışmalar sırasında, birçok milletvekili birkaç saat uyumak için Meclisten ayrılıp geri dönmüş durumdadır. Partilerin yeni hükümet programına yönelik tartışmalarının tamamlanmasının ardından güven oylamasına geçilecektir. Eğer De Wever hükümeti bu oydan geçemezse, istifa etmek zorunda kalacaktır.

Yeni başbakan Bart De Wever, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından, N-VA partisi ile sağlanan koalisyon müzakerelerine dayanarak 3 Şubat'ta göreve başlamıştır. Kral Philippe'nin huzurunda yemin ederek Mecliste hükümet programını sunmuştur. Koalisyonun diğer ortakları arasında liberal Frankofon parti "MR", merkez yönelimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ve Hristiyan demokrat "CD&V" yer almaktadır.

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