Biden'dan Sudan'a Barış Çağrısı

ABD'den Sudan'daki Çatışmalara Yönelik Barış Çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Sudan'da devam eden iç savaşta taraflara barış müzakerelerine yeniden başlamaları ve insani yardım erişimine izin vermeleri çağrısında bulundu.

Beyaz Saray tarafından yapılan basın açıklamasında, Biden'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Sudanlıların çektiği acılardan sorumlu taraflara ordularını geri çekmeleri, engelsiz insani erişimi kolaylaştırmaları ve bu savaşı sona erdirmek için müzakerelere yeniden başlamaları çağrısında bulunuyorum."

Biden, Sudan'da sivillere orantısız zarar veren saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulayarak, tanıklık edilen bombardımanların ülke altyapısına büyük zarar verdiğine dikkat çekti. Ayrıca, çatışmanın sona ermesi için tüm tarafları şiddeti durdurmaya ve gerilimi artırmamaya davet etti.

Sudan'daki İç Savaşın Arka Planı

Sudan'da, Ömer el Beşir'in 30 yıllık iktidarının halk ayaklanması ile devrilmesinin ardından, sivil bir hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen güç mücadelesi yaklaşık 17 aydır devam ediyor. Barış için başlatılan girişimler ise herhangi bir sonuç elde edemedi.

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'da devam eden çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Ülkede 25 milyondan fazla insan ise acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.