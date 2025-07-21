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Bilecik Kurtköy'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Bakan Yumaklı, Bilecik Kurtköy'deki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 22:29
Bilecik Kurtköy'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Bakan Yumaklı'dan Yangın Açıklaması

Bilecik Kurtköy'de dün saat 16.51'de başlayan orman yangını ile ilgili son gelişmeleri Bakan Yumaklı duyurdu. Yangının, orman dışı bir alanda başlayarak ormanlık bölgelere yayıldığını ifade eden Yumaklı, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının oluşumunun ardından hemen müdahale edildiğine vurgu yapan Yumaklı, şu anda soğutma çalışmalarının sürmekte olduğunu açıkladı. Ekiplerin gece boyunca yangına müdahale edeceği ve gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

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