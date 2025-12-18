DOLAR
Bilecik'te Anaokullarında Tutum ve Türk Malları Haftası Coşkusu

Bilecik'te Bahçelievler Anaokulu'ndaki etkinlikte İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, miniklerin yerli ürün ve tasarruf temalı çalışmalarını inceledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:25
Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri anaokullarında coşkuyla kutlandı. Bahçelievler Anaokulunda düzenlenen programda minik öğrencilerin yerli ürünleri ve tasarruf bilincini vurgulayan çalışmaları büyük beğeni topladı.

Ziyaret ve incelemeler

Programa Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Şimşek, sınıfları gezerek öğrencilerin hazırladığı sergiyi inceledi, öğretmenlerden etkinlikler hakkında bilgi aldı ve miniklerle yakından ilgilendi. Yapılan çalışmalarda yerli malı kullanımı ile tasarruf bilincinin erken yaşta kazandırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Verilen mesaj

Etkinliklerin önemine değinen Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, çocuklarda yerli malı kullanma bilinci ve tasarruf alışkanlığının erken yaşta kazandırılmasının değerine vurgu yaptı. Şimşek etkinlik için, "Renkli etkinliklerle Tutum Haftası kutlu olsun" dedi.

