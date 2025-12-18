Erciyes'te kayak sezonu açıldı, kayakseverler pistlere akın etti

Doğal kar ve suni karlama ile sezon başladı

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te, yağan kar ve suni karlama ile bugün sezon açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte çok sayıda kayaksever dağa çıkarak özlem giderdi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, açılışa dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hepimizin en mutlu olduğu gün. Erciyes’te sezonu açtık. Türkiye’de ilklerdeniz. Suni karlamanın da faydasını gördük. Suni karlama ile takviyemizi yaptık. Tekir Kapı’da kayağı başlattık. Dört gözle bugünü bekliyorduk ve kavuştuk. Bugün Tekir pistinde, yarın Hacılar pistinde ve peyderpey pistlerimizi açarak sürdüreceğiz. Güzel bir kış sezonu geçireceğiz. Özlemle bekleyen kayakseverlerimizi Erciyes’e bekliyoruz."

Pistlerde kayak yapmanın tadını çıkaran ziyaretçiler de, sezon açılışının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

