Kale Devlet Hastanesi'nde Başhekim Değişimi: Dr. Kerim Elçin Göreve Başladı

Kale Devlet Hastanesi'nde başhekimlik koltuğunda değişim

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Kale Devlet Hastanesi’nde uzun yıllardır başhekimlik yapan Uzm. Dr. Taner Mutlu görevden alınarak yeniden aile hekimi uzmanı olarak görevlendirildi.

Atama ve görev değişikliğinin detayları

Uzm. Dr. Taner Mutlu, 2006 yılında Kale Devlet Hastanesi'ne Aile Hekimi Uzmanı olarak atanmış ve 2015 yılından bu yana hastanenin başhekimliğini yürütüyordu. Yapılan son düzenlemeyle Mutlu, başhekimlik görevinden alınarak eski görevine döndü.

Boşalan başhekimlik görevine ise Güney Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kerim Elçin getirildi. 1996 doğumlu olan Dr. Kerim Elçin, bugün itibariyle Kale ilçesindeki yeni görevine başladı.

Hastane yönetimindeki bu değişiklik, ilçede sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesi açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

GÜNEY DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. KERİM ELÇİN