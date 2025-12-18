DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Kale Devlet Hastanesi'nde Başhekim Değişimi: Dr. Kerim Elçin Göreve Başladı

Kale Devlet Hastanesi'nde Uzm. Dr. Taner Mutlu görevden alınarak aile hekimliğine döndü; başhekimliğe Dr. Kerim Elçin atandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:12
Kale Devlet Hastanesi'nde Başhekim Değişimi: Dr. Kerim Elçin Göreve Başladı

Kale Devlet Hastanesi'nde başhekimlik koltuğunda değişim

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Kale Devlet Hastanesi’nde uzun yıllardır başhekimlik yapan Uzm. Dr. Taner Mutlu görevden alınarak yeniden aile hekimi uzmanı olarak görevlendirildi.

Atama ve görev değişikliğinin detayları

Uzm. Dr. Taner Mutlu, 2006 yılında Kale Devlet Hastanesi'ne Aile Hekimi Uzmanı olarak atanmış ve 2015 yılından bu yana hastanenin başhekimliğini yürütüyordu. Yapılan son düzenlemeyle Mutlu, başhekimlik görevinden alınarak eski görevine döndü.

Boşalan başhekimlik görevine ise Güney Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kerim Elçin getirildi. 1996 doğumlu olan Dr. Kerim Elçin, bugün itibariyle Kale ilçesindeki yeni görevine başladı.

Hastane yönetimindeki bu değişiklik, ilçede sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesi açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

GÜNEY DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. KERİM ELÇİN

GÜNEY DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. KERİM ELÇİN

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'ya 5 Yeni Metrobüs: Hat Araç Sayısı 11'e Yükseldi
2
Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kasımda 215 bin 617'ye Yükseldi
3
DİGEM'de E-Ticaret Eğitimleri Başlıyor — Gençlere Dijital Girişimcilik Fırsatı
4
Serik'te Trafik Kazası: 43 Yaşındaki Lala Topaç Hayatını Kaybetti
5
Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış
6
Balığın Tazeliği Gözüyle Anlaşılmaz: İlhan Başaran'dan İstavrit ve Mezgit Uyarısı
7
Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner'in Duruşmaya Giderken Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler