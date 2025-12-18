Muğla Karabağlar'da 82 Konutluk MUKAŞ Projesine İmza

Muğla Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'da konut projesine başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar mevkiinde hayata geçirilecek konut projesi için yüklenici firma ile protokol imzaladı. İmza töreni Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Protokol ve proje detayları

Projeye ilişkin arsa, Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki Muğla Konut Yapı A.Ş. (MUKAŞ) mülkiyetinde bulunan 1257 ada 1 ve 3 parseller üzerine konumlanıyor. Sözleşme kapsamında 4 blok halinde planlanan projede 82 konut ve 4 dükkan inşa edilecek; yüklenici firma kat karşılığı 31 konut ve 4 dükkanı MUKAŞ'a teslim edecek.

MUKAŞ ve kentsel dönüşüm vizyonu

MUKAŞ, "Geleceğin Muğlasını İnşa Etmek" hedefiyle Karabağlar projesini başlattı. Proje; nitelikli, depreme dayanıklı ve akıllı şehircilik anlayışıyla tasarlandı. MUKAŞ Karabağlar'dan sonra Akçaova Mahallesi'nde de gelir getirecek projeler üreterek sosyal konutlar sağlama hedefinde olacak.

İl genelinde ilçelerin ihtiyaçlarına göre sosyal konut, iş yerleri ve dükkanlar için MUKAŞ projeler üretmeye devam edecek.

Başkan Ahmet Aras'ın değerlendirmeleri

Amacımız yalnızca konut üretmek değil

Tüm iştiraklerimizle Muğla’nın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Muğla Konut Yapı A.Ş. de bu anlayışla kurulan iştiraklerimizden biridir. MUKAŞ’ın temel görevi; konut üretmek, afetlere dayanıklı yapılar inşa etmek, kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm projeleriyle konut ihtiyacını karşılamaktır

İlk projenin Karabağlar mevkiinde başladığını belirten Başkan Aras, 13 ilçenin tamamında Büyükşehir Belediyemize ait parsellerde ya da özel şahıslarla yapılacak sözleşmelerle geliştirilebilecek projeler üzerinde çalışmalar yürütüleceğini, ilçe belediyeleri ve vakıflarla iş birliği içinde onların uhdesindeki projelerin de sürece dahil edileceğini ifade etti.

Projelerin tamamının yeşil bina anlayışıyla hayata geçirileceğini vurgulayan Aras, binaların güneş enerjisi sistemleriyle kendi elektriğini üreteceğini ve ısıtma-soğutma sistemlerinin çevreci ve enerji verimli olacağını belirtti.

Muğla’nın birinci derece deprem bölgesinde yer aldığına dikkat çeken Aras, yaptıkları her projede birinci önceliğin insan hayatı olduğunu, depreme dayanıklılığın vazgeçilmez olduğunu ve belirli kat sayısının üzerindeki binalarda deprem izolatörleri uygulanacağını söyledi.

Ekonomik sürdürülebilirlik ve sosyal hedefler

Başkan Aras projelerin sadece konut üretmeyip aynı zamanda sosyal projelere kaynak oluşturmayı amaçladığını belirterek MUKAŞ'ı Muğla'nın TOKİ'si olarak değerlendirdi. MUKAŞ'tan elde edilecek gelirlerle dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar, huzurevi, kreş gibi yatırımlar planlanıyor.

Aras, amaçlarının kendi gelirini üreten ve sürekli sermaye artırımına ihtiyaç duymayan güçlü iştirakler oluşturmak olduğunu ifade etti.

