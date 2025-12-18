DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Donetsk'te İngiliz Hayden Davies'e 13 Yıl Hapis

Donetsk mahkemesi, Ukrayna adına savaştığı gerekçesiyle İngiltere vatandaşı Hayden Davies'i paralı asker suçuyla 13 yıl hapse mahkum etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:23
Donetsk'te İngiliz Hayden Davies'e 13 Yıl Hapis

Donetsk'te İngiliz Hayden Davies'e 13 Yıl Hapis

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesindeki bir mahkeme, Ukrayna adına savaştığı iddia edilen İngiltere vatandaşı Hayden Davies'i, paralı asker olduğu gerekçesiyle yüksek güvenlikli bir ceza kampında 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rus güvenlik güçleri, geçtiğimiz yıl Davies'i ABD yapımı bir saldırı tüfeği ve mühimmat taşırken yakalamış ve sanık hakim karşısına çıkarılmıştı. Mahkeme kararı, Davies'in suçlamalar karşısında yargılanmasının ardından verildi.

Davies'in ifadesi

Rusya Başsavcılığı'nca yayımlanan videoda, parmaklıklar arkasındaki Davies, Uluslararası Lejyon'a katılmak için geçtiğimiz yıl Polonya üzerinden Ukrayna'ya geldiğini; burada bir eğitim üssünde askeri eğitim gördüğünü ve aylık 400-500 dolar maaş aldığını söyledi. Davies, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul edip etmediği sorusuna 'kabul ediyorum' yanıtını verdi.

Kişisel geçmiş ve benzer davalar

İngiltere medyası, Davies'in bir dönem Britanya ordusunda görev yaptığını, evli olduğunu ve aslen Southamptonlu olduğunu bildirdi. Benzer bir karar daha önce de görülmüştü: İngiltere vatandaşı James Scott Rhys Anderson, Mart ayında Rusya'daki Kursk bölgesinde Ukrayna için savaştığı gerekçesiyle 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te bir mahkeme, Ukrayna adına savaşan İngiltere vatandaşı Hayden...

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te bir mahkeme, Ukrayna adına savaşan İngiltere vatandaşı Hayden Davies'i paralı asker olduğu gerekçesiyle, yüksek güvenlikli bir ceza kampında 13 yıl hapisle cezalandırdı.

Yazar
EDİTÖR

Haber Port

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'ya 5 Yeni Metrobüs: Hat Araç Sayısı 11'e Yükseldi
2
Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kasımda 215 bin 617'ye Yükseldi
3
DİGEM'de E-Ticaret Eğitimleri Başlıyor — Gençlere Dijital Girişimcilik Fırsatı
4
Serik'te Trafik Kazası: 43 Yaşındaki Lala Topaç Hayatını Kaybetti
5
Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış
6
Balığın Tazeliği Gözüyle Anlaşılmaz: İlhan Başaran'dan İstavrit ve Mezgit Uyarısı
7
Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner'in Duruşmaya Giderken Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler