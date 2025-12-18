Donetsk'te İngiliz Hayden Davies'e 13 Yıl Hapis

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesindeki bir mahkeme, Ukrayna adına savaştığı iddia edilen İngiltere vatandaşı Hayden Davies'i, paralı asker olduğu gerekçesiyle yüksek güvenlikli bir ceza kampında 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rus güvenlik güçleri, geçtiğimiz yıl Davies'i ABD yapımı bir saldırı tüfeği ve mühimmat taşırken yakalamış ve sanık hakim karşısına çıkarılmıştı. Mahkeme kararı, Davies'in suçlamalar karşısında yargılanmasının ardından verildi.

Davies'in ifadesi

Rusya Başsavcılığı'nca yayımlanan videoda, parmaklıklar arkasındaki Davies, Uluslararası Lejyon'a katılmak için geçtiğimiz yıl Polonya üzerinden Ukrayna'ya geldiğini; burada bir eğitim üssünde askeri eğitim gördüğünü ve aylık 400-500 dolar maaş aldığını söyledi. Davies, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul edip etmediği sorusuna 'kabul ediyorum' yanıtını verdi.

Kişisel geçmiş ve benzer davalar

İngiltere medyası, Davies'in bir dönem Britanya ordusunda görev yaptığını, evli olduğunu ve aslen Southamptonlu olduğunu bildirdi. Benzer bir karar daha önce de görülmüştü: İngiltere vatandaşı James Scott Rhys Anderson, Mart ayında Rusya'daki Kursk bölgesinde Ukrayna için savaştığı gerekçesiyle 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

