DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Kars'ta Gıda Denetimleri Sürüyor — Yurt ve Okul Kantinlerinde Kontroller

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yurtlar, okul kantinleri ve toplu tüketim işletmelerinde son tüketim tarihleri, saklama koşulları ve numune uygulamalarını denetliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:58
Kars'ta Gıda Denetimleri Sürüyor — Yurt ve Okul Kantinlerinde Kontroller

Kars'ta Gıda Denetimleri Sürüyor

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesindeki Gıda Kontrol görevlileri, kent genelinde faaliyet gösteren yurtlar, okul kantinleri ve diğer toplu tüketim faaliyeti yürüten işletmelerde resmi gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetim Kapsamı ve Bulgular

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama koşulları ve yurtlarda öğrencilere sunulan her öğün yemekten numune alınması ve muhafazası hususlarında titiz kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında tespit ve uygulamalara ilişkin olarak işletme yetkililerine bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyum sağlanması konusunda uyarıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gıda kontrol ve denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

KARS’TA GIDA KONTROLLERİ SÜRÜYOR(KARS-İHA)

KARS’TA GIDA KONTROLLERİ SÜRÜYOR(KARS-İHA)

KARS’TA GIDA KONTROLLERİ SÜRÜYOR(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'ya 5 Yeni Metrobüs: Hat Araç Sayısı 11'e Yükseldi
2
Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kasımda 215 bin 617'ye Yükseldi
3
DİGEM'de E-Ticaret Eğitimleri Başlıyor — Gençlere Dijital Girişimcilik Fırsatı
4
Serik'te Trafik Kazası: 43 Yaşındaki Lala Topaç Hayatını Kaybetti
5
Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış
6
Balığın Tazeliği Gözüyle Anlaşılmaz: İlhan Başaran'dan İstavrit ve Mezgit Uyarısı
7
Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner'in Duruşmaya Giderken Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler