Kars'ta Gıda Denetimleri Sürüyor — Yurt ve Okul Kantinlerinde Kontroller

Kars'ta Gıda Denetimleri Sürüyor

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesindeki Gıda Kontrol görevlileri, kent genelinde faaliyet gösteren yurtlar, okul kantinleri ve diğer toplu tüketim faaliyeti yürüten işletmelerde resmi gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetim Kapsamı ve Bulgular

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama koşulları ve yurtlarda öğrencilere sunulan her öğün yemekten numune alınması ve muhafazası hususlarında titiz kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında tespit ve uygulamalara ilişkin olarak işletme yetkililerine bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyum sağlanması konusunda uyarıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gıda kontrol ve denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

