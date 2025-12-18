Melikgazi'de Metruk Yapıların Yıkımı Sürüyor: 2025'te Yaklaşık 100 Yapı

Melikgazi'de Metruk Yapıların Yıkımı Sürüyor

İlçe estetiği ve vatandaş güvenliği için sürdürülen çalışmalar hızla devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, ilçenin estetiğini bozan ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden metruk yapıların ortadan kaldırılması çalışmalarını sürdürüyor.

2025 yılında yaklaşık 100 metruk ve gecekondu yapının yıkımını ve rehabilitesini gerçekleştiren belediye, yaklaşık 70 yapının takibini de sürdürüyor. Son 6 yıl içinde toplam 2523 yapıya metruk yapı işlemi uygulandı.

Çalışmalar, ilçenin çehresini iyileştirmek ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla Tacettinveli, Gülük, Keykubat, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Battalgazi gibi mahallelerde yoğunlaştırılıyor. Belediye, tespitlerine ilave olarak Emniyet güçleri ile Melikgazi Kaymakamlığı ve Kayseri Valiliği komisyonlarının ilettiği yapılara da müdahale ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Melikgazi’mizde can ve mal güvenliğini tehdit eden, bir takım kötü amaçlara hizmet eden metruk yapıları barındırmıyoruz. Vatandaşlarımız huzurla, güvenle yaşasınlar diye metruk yapıları kaldırıyoruz. Gerek vatandaşlarımızın talepleri gerek ilçemizin estetik yapısını güzelleştirme çabalarımızla büyük çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Melikgazi’nin mimari yapısı, çehresi çok önemli. Tacettinveli, Gülük, Keykubat, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Battalgazi gibi birçok mahallemizde bu çalışmaları yapıyoruz. 600 bin nüfuslu büyük bir ilçeyi kentsel dönüşüm çalışmalarımızla, yeni sosyal donatılarla, örnek ve özgün projelerle güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Hem vatandaşlarımızın hem de ilçemizin refahını artıracak önemli çalışmalar bunlar. İlçe sınırlarımız içerisinde yer alan, can ve mal güvenliğini tehdit eden 2025 yılında yaklaşık 100 adet metruk ve gecekondu yapının yıkımını ve rehabilitesini gerçekleştirdik, yaklaşık 70 yapının da takibini sürdürüyoruz. Melikgazi’de göreve geldiğimiz günden beri bu konuda hassasiyet gösteriyoruz ve toplam 2523 adet metruk yapıya bu süre zarfında işlem uyguladık. Melikgazi Belediyemizin tespitlerine ilave olarak Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olaylara konu olan yapılar ile Melikgazi Kaymakamlığı ve Kayseri Valiliği’nde oluşturulan komisyonların iletmiş olduğu yapılara da müdahale ediyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz, vatandaşlarımızın içi rahat olsun."

Belediye yetkilileri, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ve önceliklerinin vatandaşların can ve mal güvenliği ile ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu vurguladı.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, İLÇENİN ESTETİĞİNİ BOZAN, VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN METRUK YAPILARI ORTADAN KALDIRIYOR.