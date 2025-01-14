BM'den Açıklama: Gazze'de Ateşkes Halinde Yardımlar Artırılacak

BM'den Gazze Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Gazze'de ateşkes müzakerelerini yakından takip ettiğini duyurdu. Guterres, ateşkes sağlanması halinde bölgeye yönlendirilmesi planlanan yardımlar için ciddi bir hazırlık süreci içerisinde olduklarını belirtti.

Yoğun Planlama Süreci

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, Guterres'in ekibi tarafından sürekli bilgilendirildiğini ifade ederek, "Tüm BM sistemi, Gazze'de ateşkes sağlanması durumunda yardımları artırmak için ne yapılacağına dair yoğun planlama ve hazırlık içinde" dedi.

Gelecek Sorunların Farkındalığı

Dujarric, Gazze'deki güvenliğe ilişkin mevcut sorunların ateşkes sonrasında da devam edebileceği farkındalığıyla hareket ettiklerini vurguladı. Yeni geçiş noktalarının açılıp açılamayacağı, güvenlik durumu, patlamamış mühimmatlar ve BM personelinin güvenliği gibi meselelerin önemine dikkat çekti.

İsrail'in Yardım Engelleri

Dujarric, ayrıca İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırma çabalarını engellemeye devam ettiğini belirterek, "Bugün BM'nin Gazze'nin kuzeyindeki iki hastaneye ulaşma ve yardım sağlama girişimlerinin engellendiğini" kaydetti. Engellenen yardım operasyonlarıyla El-Avde ve Endonezya hastanelerinden hastaları tahliye etmeyi ve bu hastanelere gıda, su, yakıt ile temizlik malzemeleri götürmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.