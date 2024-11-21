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BM Filistin Raportörü Albanese'den UCM Kararına Destek Çağrısı

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararına destek için uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:40
BM Filistin Raportörü Albanese'den UCM Kararına Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında aldığı karara destek verilmesi amacıyla uluslararası toplumun bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı vermesinin ardından Albanese, sosyal medya hesabından bu durumu yorumladı. "Uluslararası toplum olası tepkilere hazırlanırken, hesap verilebilirlik alevini parlak şekilde tutmak için birlikte çalışmamız gerek. Bu karanlık zamanlarda adalet çağrısının güçlü şekilde büyümesini diliyorum," ifadelerini kullandı.

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarmıştı. Ayrıca, mahkeme İsrail'in, yargı yetkisine ilişkin itirazlarını da reddetti. Bu karar, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde UCM’nin yargı yetkisi bulunduğunu kanıtlıyor.

UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024 tarihinde sunduğu iki itirazı oybirliğiyle reddetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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