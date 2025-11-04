Çanakkale'de Yangından Kaçan Karaca 'Ponpon' Köyün Maskotu Oldu

Çanakkale’nin merkezine bağlı Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz, merada çoban köpekleri tarafından yakalanan karaca yavrusunu kurtarıp evine götürdü. Adeta evcil hayvan gibi insanlarla samimi olan karaca, köyün maskotu haline geldi.

Olayın gelişimi

Çanakkale’de geçtiğimiz yaz aylarında meydana gelen yangınlar nedeniyle yaban hayvanları yerleşimlere inmeye başladı. Meraya inen bir anne karaca burada 2 tane yavru dünyaya getirdi. Merada keçilerin başında nöbet tutan çoban köpekleri yavrulardan birini yakaladı; anne ile diğer yavru bölgeden uzaklaşarak canını kurtardı. Yeni doğmuş karaca yavrusu, çobanın hızlı müdahalesi sayesinde yaralanmadan kurtarıldı.

Çoban, durumu Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz'a bildirdi. Yavuz, kurtarılan yavruyu alarak evine götürdü. İlk bakımı yaptıktan sonra yavruyu annesinin alması için bıraktı ve uzaktan izledi. Ancak anne gelmeyince yavru güçten düşmeye başladı. Muhtar, dayanamayarak yavruya "Ponpon" adını verip kendi evinde bakmaya başladı. 15 Mayıs tarihinden beri karaca yavrusu Yavuz ile beraber.

Muhtarın çabası: Annesini bekledi, sonra sahiplendi

Muhtar Abdülkerim Yavuz, olayın gelişimini şöyle anlattı: "Bu karacanın hikayesi şöyle oldu. Bu sene Çanakkale’de çok yangın oldu. Yangınlardan ötürü bu karacanın annesi bizim meraya gelmiş. Merada doğum yapmış... Çoban yavruyu köpeklerin ağzından sağlam bir şekilde alıyor. Bu arada beni arayarak ‘Abi böyle bir karaca yavrusu yakaladım. Köpeklerin ağzından aldım. Ne yapayım?’ dedi. Ben gidip çobanın kurtardığı yavruyu aldım. Evde biraz baktım. Sonra tekrar gidip yerine koydum. Annesi alır yeniden doğal yaşamına gider diye. 1-2 gün gidip bunu kontrol ettim. Annesi gelmedi."

Beslenme ve bakım süreci

Yavru merada zorlanınca muhtar onu evine götürdü ve biberonla süt ile beslemeye başladı. Yavuz, bakım sürecini şu sözlerle aktardı: "Bu yavru merada durunca iyice acıkmış, zayıflamıştı... Aldım yavruyu evime getirdim. O zamandan beri de biberon ile süt, mama her türlü ihtiyacını giderip büyüttüm."

Muhtar, beslenme programını araştırarak uyguladı: ilk dönemde inek sütü ve biberonla beslendi; ardından taze fasulye, börülce, yonca ve civciv yemi verildi. 3 ay boyunca sütle beslenen yavruya düzenli öğünler verildi ve şu ana kadar herhangi bir hastalık gözlenmedi.

Köyün maskotu oldu

Yavru karaca köy halkına ve diğer hayvanlara uyum sağlayarak günlük hayatın parçası haline geldi. Muhtar Yavuz, "Şu an aramız çok güzel. Gezintiye çıkarıyorum, köy kahvehanesine gittiğimde arkamdan geliyor. Kendi kendine köyde gezinip karnı acıktığında tekrar eve geliyor. Köyün maskotu haline geldi. Bütün ziyaretçiler görmeye geliyor." dedi.

Yavru, evin kedileri, köpekleri ve tavuklarıyla da uyum içinde yaşarken muhtar, her türlü bakım ve desteği sağlamaya devam edeceğini vurguladı: "Ben hayvanı insanlık görevimi yerine getirmek için baktım. Bundan sonra yine de bakmaya devam ederim, hiçbir sıkıntı yok. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya da hazırım."

