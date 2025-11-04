Çanakkale'de Yangından Kaçan Karaca 'Ponpon' Köyün Maskotu Oldu

Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz, yangından kaçan ve annesini kaybeden karaca yavrusunu 'Ponpon' adıyla sahiplenip köyün maskotu haline getirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:02
Çanakkale'de Yangından Kaçan Karaca 'Ponpon' Köyün Maskotu Oldu

Çanakkale'de Yangından Kaçan Karaca 'Ponpon' Köyün Maskotu Oldu

Çanakkale’nin merkezine bağlı Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz, merada çoban köpekleri tarafından yakalanan karaca yavrusunu kurtarıp evine götürdü. Adeta evcil hayvan gibi insanlarla samimi olan karaca, köyün maskotu haline geldi.

Olayın gelişimi

Çanakkale’de geçtiğimiz yaz aylarında meydana gelen yangınlar nedeniyle yaban hayvanları yerleşimlere inmeye başladı. Meraya inen bir anne karaca burada 2 tane yavru dünyaya getirdi. Merada keçilerin başında nöbet tutan çoban köpekleri yavrulardan birini yakaladı; anne ile diğer yavru bölgeden uzaklaşarak canını kurtardı. Yeni doğmuş karaca yavrusu, çobanın hızlı müdahalesi sayesinde yaralanmadan kurtarıldı.

Çoban, durumu Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz'a bildirdi. Yavuz, kurtarılan yavruyu alarak evine götürdü. İlk bakımı yaptıktan sonra yavruyu annesinin alması için bıraktı ve uzaktan izledi. Ancak anne gelmeyince yavru güçten düşmeye başladı. Muhtar, dayanamayarak yavruya "Ponpon" adını verip kendi evinde bakmaya başladı. 15 Mayıs tarihinden beri karaca yavrusu Yavuz ile beraber.

Muhtarın çabası: Annesini bekledi, sonra sahiplendi

Muhtar Abdülkerim Yavuz, olayın gelişimini şöyle anlattı: "Bu karacanın hikayesi şöyle oldu. Bu sene Çanakkale’de çok yangın oldu. Yangınlardan ötürü bu karacanın annesi bizim meraya gelmiş. Merada doğum yapmış... Çoban yavruyu köpeklerin ağzından sağlam bir şekilde alıyor. Bu arada beni arayarak ‘Abi böyle bir karaca yavrusu yakaladım. Köpeklerin ağzından aldım. Ne yapayım?’ dedi. Ben gidip çobanın kurtardığı yavruyu aldım. Evde biraz baktım. Sonra tekrar gidip yerine koydum. Annesi alır yeniden doğal yaşamına gider diye. 1-2 gün gidip bunu kontrol ettim. Annesi gelmedi."

Beslenme ve bakım süreci

Yavru merada zorlanınca muhtar onu evine götürdü ve biberonla süt ile beslemeye başladı. Yavuz, bakım sürecini şu sözlerle aktardı: "Bu yavru merada durunca iyice acıkmış, zayıflamıştı... Aldım yavruyu evime getirdim. O zamandan beri de biberon ile süt, mama her türlü ihtiyacını giderip büyüttüm."

Muhtar, beslenme programını araştırarak uyguladı: ilk dönemde inek sütü ve biberonla beslendi; ardından taze fasulye, börülce, yonca ve civciv yemi verildi. 3 ay boyunca sütle beslenen yavruya düzenli öğünler verildi ve şu ana kadar herhangi bir hastalık gözlenmedi.

Köyün maskotu oldu

Yavru karaca köy halkına ve diğer hayvanlara uyum sağlayarak günlük hayatın parçası haline geldi. Muhtar Yavuz, "Şu an aramız çok güzel. Gezintiye çıkarıyorum, köy kahvehanesine gittiğimde arkamdan geliyor. Kendi kendine köyde gezinip karnı acıktığında tekrar eve geliyor. Köyün maskotu haline geldi. Bütün ziyaretçiler görmeye geliyor." dedi.

Yavru, evin kedileri, köpekleri ve tavuklarıyla da uyum içinde yaşarken muhtar, her türlü bakım ve desteği sağlamaya devam edeceğini vurguladı: "Ben hayvanı insanlık görevimi yerine getirmek için baktım. Bundan sonra yine de bakmaya devam ederim, hiçbir sıkıntı yok. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya da hazırım."

ÇANAKKALE’NİN MERKEZİNE BAĞLI DÜMREK KÖYÜ MUHTARI ABDÜLKERİM YAVUZ, MERADA ÇOBAN KÖPEKLERİ...

ÇANAKKALE’NİN MERKEZİNE BAĞLI DÜMREK KÖYÜ MUHTARI ABDÜLKERİM YAVUZ, MERADA ÇOBAN KÖPEKLERİ TARAFINDAN YAKALANAN KARACAYA SAHİP ÇIKTI.

ADETA EVCİL HAYVAN GİBİ İNSANLARALA SAMİMİ OLAN KARACA KÖYÜN MASKOTU OLDU.

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
3
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
4
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
5
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti