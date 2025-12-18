Çarşamba'da Yangın: Hüseyin Topuz Defnedildi

Gece çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaş, Sefalı Mezarlığı'na uğurlandı

Olay, önceki gece Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Öksüzoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Topuz'un yaşadığı iki katlı evde gece saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çabasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede evde Hüseyin Topuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

Hüseyin Topuz'un cenazesi, Sarıcalı Mahallesi Müftüoğlu Sokak'taki evinin önünde helallik alınmasının ardından Abdullahpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Sefalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

