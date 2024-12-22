CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Muğla Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da gerçekleşen trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu yaşanan bu elim olayda yaşamını yitiren 4 yurttaşımız için Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu üzücü olay, sağlık hizmetleri açısından önemli bir konu olan hava ambulanslarının güvenliği üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.