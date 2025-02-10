Çorum Emniyet Müdürlüğü, 21 Yeni Araçla Güvenliği Güçlendiriyor

Çorum'da Yeni Araçlar Göreve Hazır

Çorum'da yapılan törenle, 21 yeni araç hizmete alındı. Araçların 5'i vatandaşların bağışlarıyla, 16'sı ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından temin edildi.

Dualarla Hizmete Alındı

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım, araçların hayırlı hizmetlerde kullanılabilmesi için dua etti.

Vali Çalgan'dan Güçlü Mesajlar

Vali Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatı'nın 1,5 asırdan fazladır devletin ve milletin hizmetinde olduğunu belirtti. Çalgan, Türk Polis Teşkilatı'nın birçok ülkeye örnek olduğunu vurguladı. "Dost, kardeş birçok ülkeden emniyet mensupları, teşkilatımız bünyesinde eğitim almak üzere ülkemize gelmekte ve burada eğitim görmektedirler. Bu, bizim için son derece gurur verici," dedi.

Emniyet Teşkilatı'nın Önemi

Çalgan, emniyet mensuplarının günümüzde gelişmiş malzeme ve araçlarla görev yaptığını ifade etti. "Göreve giderken araçlarını vatandaşların itmesiyle yürütmeye çalışan emniyet mensuplarına rastlamışsınızdır. Şükürler olsun ki o günler çok geride kaldı..." dedi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün 21 yeni aracın tahsisi ile önemli bir güç kazandığını dile getiren Çalgan, 5 aracın yerel imkanlarla temin edilmesinin önemine dikkat çekti. "Binalar, araçlar, makine-teçhizat çok önemlidir ama en önemlisi görev bilinciyle donanımlı personel ve vatandaş desteğidir," ifadesini kullandı.

Emniyet Müdürü Pehlivan'dan Hedefler

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, tören sırasında, Çorumlu vatandaşların yaptığı bağışlarla 5 binek otomobilin temin edildiğini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen 12 binek otomobil ve 4 motosiklet ile güvenlik hizmetlerinin güçlendirileceğini ifade etti.

Pehlivan, "Amacımız, Çorum'u huzur ve güvenlik açısından örnek gösterilen iller arasına taşımak," dedi.

Törene Katılım

Törene Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı ve İl Genel Meclisi Başkanı Fatih Temur da katıldı. Törende kurban kesildi.